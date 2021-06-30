"Не отдавайте меня маме": в Днепре девочка, которую разыскивали весь город, не хотела возвращаться домой

"Не отдавайте меня маме": в Днепре девочка, которую разыскивали весь город, не хотела возвращаться домой

Сейчас судьбу ребенка будут решать соцслужбы.

В Днепре разыскали пропавшую 13-летнюю Эвелину Юнду. Прохожая увидела ребенка на улице и сообщила об этом поисковикам.

Об этом сообщает в соцсети волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

По словам волонтеров, девочку женщина увидела на улице. Она сидела и плакала. Прохожая подошла к ней и узнала в ней ребенка, находящегося в розыске.

"Привела к себе домой, накормила, начала отправлять девочку домой, но она категорически отказывалась, говорила, что мама обижает. К нам женщина обратилась для того, чтобы мы ей подсказали, куда и как обращаться в такой ситуации", — рассказывают волонтеры.

Поисковики обрадовались, что ребенок нашелся живым и невредимым.

"К счастью, девочка не осталась на улице, не попала в руки каких-то негодяев. И конечно, огромное спасибо женщине, которая не прошла мимо, она не захотела озвучить свое имя. Ситуация сложная и ею будут заниматься сотрудники полиции и социальные службы", — сообщили волонтеры поисковой группы.

Напомним, что в Тернопольской области разыскали двухлетнюю девочку, которая пропала 27 июня. Ребенка искали всю ночь и утро и нашли в кукурузном поле.

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