Осень, утро / © pexels.com

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В субботу, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода с периодическими дождями и туманами, хотя уже со следующей недели синоптики прогнозируют постепенное похолодание.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что с 23 по 27 октября в Украине сохранится осенняя теплота. Существенных изменений в погоде не предвидится: ожидается преимущественно облачная погода с небольшими дождями и туманами. Ночные температуры составят +6…+11 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля.

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«По предварительным оценкам, на следующей рабочей неделе атмосферная циркуляция начнёт переходить в более прохладный режим, но пока без арктических вторжений. Поэтому осень сохраняет теплые позиции. Не откладывайте осенние прогулки на потом», — отметил синоптик.

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В Украинском гидрометцентре сообщают, что 24 октября в стране будет облачно с прояснениями.

«В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях — умеренные дожди, ночью также в Киевской, Херсонской областях и в Крыму местами небольшие дожди; на остальной территории без осадков», — прогнозируют синоптики.

В западных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла.

Погода в Украине 24 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 24 октября.

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