Не открывайте эти письма: украинцев предупредили об опасной схеме мошенников

Мошенники / © ТСН.ua

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В Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак. Мошенники посылают электронные письма от имени банков, налоговой и других государственных органов, чтобы заразить устройства вредоносным программным обеспечением и получить доступ к банковским счетам.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

Опасные электронные письма получают, прежде всего, бизнес-клиенты. Сообщения могут содержать ссылки на загрузку файлов или вложения, замаскированные под документы PDF или архивы.

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В банке отметили, что оперативно реагируют на подобные угрозы. О подозрительных письмах клиенты могут сообщить по официальным каналам связи или подать обращение в сервисе «Приват24 для бизнеса» через раздел «Коммуникации» — «Подать на мошенничество».

Как не стать жертвой фишинга

В банке рекомендуют соблюдать базовые правила кибербезопасности:

не хранить электронные подписи и пароли на компьютере, в браузере или сторонних программах;

подписывать платежи с помощью квалифицированной электронной подписи SmartID;

проверять информацию только на официальных сайтах и обращаться в банк через проверенные каналы;

не открывать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам;

использовать антивирус и регулярно обновлять его;

включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты и банковских сервисов;

не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов.

Специалисты отмечают, что главная цель таких рассылок — установить на устройство вредоносное ПО или украсть конфиденциальные данные пользователя. Именно поэтому любые письма с неожиданными вложениями или ссылками следует тщательно проверять перед открытием.

Напомним, украинцев призывают быть осторожными, потому что в соцсетях и мессенджерах распространяется фишинговая схема с якобы «выплатами» в фейковом «Действии». Мошенники обещают единовременное пособие от 800 до 20 000 грн и просят ввести банковские данные. После ввода данных они получают доступ к счетам и воруют деньги. Официальный сайт «Действия» — diia.gov.ua. Государственные учреждения никогда не просят пароля или CVV-коды.

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