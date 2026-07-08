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- Украина
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Не открывайте эти письма: украинцев предупредили об опасной схеме мошенников
Киберпреступники используют фейковые сообщения, чтобы украсть деньги и конфиденциальные данные.
В Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак. Мошенники посылают электронные письма от имени банков, налоговой и других государственных органов, чтобы заразить устройства вредоносным программным обеспечением и получить доступ к банковским счетам.
Об этом сообщили в ПриватБанке.
Опасные электронные письма получают, прежде всего, бизнес-клиенты. Сообщения могут содержать ссылки на загрузку файлов или вложения, замаскированные под документы PDF или архивы.
В банке отметили, что оперативно реагируют на подобные угрозы. О подозрительных письмах клиенты могут сообщить по официальным каналам связи или подать обращение в сервисе «Приват24 для бизнеса» через раздел «Коммуникации» — «Подать на мошенничество».
Как не стать жертвой фишинга
В банке рекомендуют соблюдать базовые правила кибербезопасности:
не хранить электронные подписи и пароли на компьютере, в браузере или сторонних программах;
подписывать платежи с помощью квалифицированной электронной подписи SmartID;
проверять информацию только на официальных сайтах и обращаться в банк через проверенные каналы;
не открывать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам;
использовать антивирус и регулярно обновлять его;
включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты и банковских сервисов;
не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов.
Специалисты отмечают, что главная цель таких рассылок — установить на устройство вредоносное ПО или украсть конфиденциальные данные пользователя. Именно поэтому любые письма с неожиданными вложениями или ссылками следует тщательно проверять перед открытием.
Напомним, украинцев призывают быть осторожными, потому что в соцсетях и мессенджерах распространяется фишинговая схема с якобы «выплатами» в фейковом «Действии». Мошенники обещают единовременное пособие от 800 до 20 000 грн и просят ввести банковские данные. После ввода данных они получают доступ к счетам и воруют деньги. Официальный сайт «Действия» — diia.gov.ua. Государственные учреждения никогда не просят пароля или CVV-коды.