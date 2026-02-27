- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 315
- Время на прочтение
- 2 мин
Не открывайте эти письма: "Укрэнерго" предупредило о новой опасной "схеме" с графиками отключений
«Укрэнерго» объясняет, как распознать мошенническую схему с графиками отключений света.
Враг и киберпреступники начали новую волну атак на украинцев, маскируясь под официальные сообщения энергетиков. НЭК «Укрэнерго» предостерегает об опасной рассылке электронных писем, содержащих вредоносное программное обеспечение.
Как работает схема
Злоумышленники посылают письма с темами типа «График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля» или «Обновленный график ограничений».
Для того чтобы усыпить бдительность получателя, мошенники используют комбинированные адреса. Письма поступают из фейкового ящика uaenergy@et-sy-newnews.com, однако в адресной строке часто фигурируют реальные контакты компании (office@ua.energy или info@ua.energy), чтобы вызвать доверие у получателя.
В чем опасность?
Адресту предлагают загрузить файл с «графиком». На самом деле под видом документа скрывается вирус. После запуска программа разрешает злоумышленникам:
украсть пароли и банковские данные;
получить доступ к личной информации на устройстве;
использовать ваш компьютер или смартфон для осуществления дальнейших кибератак.
Как защититься: советы «Укрэнерго»
В энергокомпании подчеркивают: «Укрэнерго» никогда не отправляет графики отключений в личные сообщения или почту.
Если вы получили такое письмо:
Не загружайте файлы и не переходите по ссылкам.
Немедленно удалите сообщение.
Если вы все же открыли файл, срочно проверьте устройство обновленным антивирусом.
«Актуальная информация об ограничениях публикуется только на официальных страницах „Укрэнерго“ в соцсетях. Графики по конкретным адресам доступны исключительно на сайтах ваших облэнерго», — напоминают в пресс-службе.
