Не открывайте эти письма: "Укрэнерго" предупредило о новой опасной "схеме" с графиками отключений

Укрэнерго / © УНИАН

Враг и киберпреступники начали новую волну атак на украинцев, маскируясь под официальные сообщения энергетиков. НЭК «Укрэнерго» предостерегает об опасной рассылке электронных писем, содержащих вредоносное программное обеспечение.

Как работает схема

Злоумышленники посылают письма с темами типа «График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля» или «Обновленный график ограничений».

Для того чтобы усыпить бдительность получателя, мошенники используют комбинированные адреса. Письма поступают из фейкового ящика uaenergy@et-sy-newnews.com, однако в адресной строке часто фигурируют реальные контакты компании (office@ua.energy или info@ua.energy), чтобы вызвать доверие у получателя.

В чем опасность?

Адресту предлагают загрузить файл с «графиком». На самом деле под видом документа скрывается вирус. После запуска программа разрешает злоумышленникам:

украсть пароли и банковские данные;

получить доступ к личной информации на устройстве;

использовать ваш компьютер или смартфон для осуществления дальнейших кибератак.

Как защититься: советы «Укрэнерго»

В энергокомпании подчеркивают: «Укрэнерго» никогда не отправляет графики отключений в личные сообщения или почту.

Если вы получили такое письмо:

Не загружайте файлы и не переходите по ссылкам. Немедленно удалите сообщение. Если вы все же открыли файл, срочно проверьте устройство обновленным антивирусом.

«Актуальная информация об ограничениях публикуется только на официальных страницах „Укрэнерго“ в соцсетях. Графики по конкретным адресам доступны исключительно на сайтах ваших облэнерго», — напоминают в пресс-службе.

