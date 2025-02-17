"Не открывайте этот "ящик Пандоры": Порошенко о вероятном аресте

Пятый глава государства, вероятно, может оказаться за решеткой.

У Петра Порошенко есть все перспективы стать первым украинским президентом, которого арестуют. Он заявил, что уже первый украинский президент, в отношении которого незаконно и неконституционно применены санкции.

Об этом Порошенко сказал в интервью "Украинской правде".

По словам политика, все зависит от "уровня неадекватности принимающих решение".

"І я твердо переконаний, що всі особи, які до цього причетні, і ті негідники, які в Кабміні голосували без документів за санкції проти президента, і ті, хто будуть у майбутньому залучені до цього, виконуючи команди Єрмака, вони за це будуть відповідати. І сподіваюся, що їм вистачить здорового глузду не відкривати цю "скриньку Пандори", бо яким судом ви судите, таким судом вас судити будуть", – говорить він.

Он добавляет, что речь не идет персонально о Порошенко. Речь о том, что закладываются очень опасные прецеденты.

"И сегодня под санкциями Порошенко, завтра – Фиала, послезавтра – Кличко. Если можно, то чего же останавливаться?", – считает президент.

Порошенко спросили, пугает ли его перспектива оказаться в камере.

"Это неприятно. И точно не добавляет оптимизма. Но меня уже столько лет пытались упрятать за решетку по политическим мотивам... Руки короткие", — заключил Петр Порошенко.

Напомним, Офис Генерального прокурора напомнил об уголовных делах в отношении 5 человек, которые СНБО на днях внесло в санкционный список. Накануне решение ввел в действие президент Владимир Зеленский. В список попали пятый президент и действующий депутат Петр Порошенко, бизнесмены Игорь Коломойский, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов. А также предатель Виктор Медведчук. Против этих людей применили экономические санкции. Они бессрочны. Новые санкции потрясли политическое противостояние внутри страны.

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