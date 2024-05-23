Не "откуп от армии": глава профильного комитета Рады объяснил бронирование работников в сфере бизнеса

Наработанный в Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады вариант экономического бронирования от мобилизации нельзя называть "откупом от армии", поскольку речь не идет о возможности работника оплатить определенную сумму за самого за себя.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги Народа", глава этого комитета Дмитрий Наталуха в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, в наработанном варианте не существуют определенные государством критерии, по которым определяется "стратегичность" того или иного предприятия, а бронированием конкретного работника занимается исключительно работодатель.

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"Я понимаю, что будут контраргументы о злоупотреблениях, но идея именно экономического бронирования в том, что независимо от твоей должности или заработной платы важно то, какую работу ты выполняешь и насколько твоя работа важна для предприятия", — пояснил он.

Дмитрий Наталуха утверждает, что таким образом работодатель сам определит, какой работник для него "стратегический".

На следующей неделе состоится совещание со всеми руководителями фракций Верховной Рады, на котором будут обсуждены вопросы экономического бронирования работников, работающих в сфере бизнеса.

Напомним, нардепы предлагают бронировать от мобилизации работников за 20 тысяч гривен военного сбора.

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