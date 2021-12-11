Не отправленная Украине помощь США и приговоры по делу о пожаре в клубе Kiss. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В администрации президента США Джо Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, узнали СМИ. Читать дальше –>
- Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс пригрозила РФ "серьезными экономическими последствиями" в случае вторжения российских войск в Украину. Читать дальше –>
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал требование Российской Федерации о предотвращении вступления Украины в Альянс. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина – никто другой", — подчеркнул он. Читать дальше –>
- В Бразилии четыре человека признаны виновными в пожаре в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария, в результате которого погибли 242 человека, а еще 630 — пострадали. Читать дальше –>
- В американском штате Калифорния в возрасте 78 лет ушел из жизни певец, гитарист и автор песен поп-рок группы The Monkees Майкл Несмит. Читать дальше –>