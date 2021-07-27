Не ответила взаимностью: на Закарпатье мужчина порезал 27-летнюю девушку и бросил ее умирать в закрытой квартире

Не ответила взаимностью: на Закарпатье мужчина порезал 27-летнюю девушку и бросил ее умирать в закрытой квартире

Злоумышленника задержали во Львовской области.

В г. Мукачево Закарпатской области 30-летний мужчина порезал 27-летнюю девушку и бросил ее умирать в закрытой квартире.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел ее 30-летний знакомый, который был в нее влюблен. Однако девушка не ответила взаимностью. Тогда он жестоко порезал потерпевшую и проведя с ней в квартире определенное время, украл ее телефон и скрылся.

Раненая девушка пол суток провела взаперти в квартире, однако ей все же удалось связаться с друзьями, которые вызвали медиков. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители разыскали мужчину во Львове. Он планировал ехать в Одессу или Николаев.

Мужчина свою вину признал. Правоохранители опубликовали видео, на котором подозреваемый рассказал об издевательствах над женщиной.

"Я пошел к ней, я ее ножом несколько раз порезал. В ногу, живот, точно не помню куда. Перед этим конфликта не было. Она пошла в душ, я ей помог умыться водой, чтобы она пришла к себе, потому что ей становилось плохо ", — рассказал задержанный.

Работники полиции уже транспортировали задержанного в Закарпатье и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту следователи полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.3 ст.135 (оставление в опасности), ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на окраине села Билеченкивка Полтавской области 27-летний мужчина жестоко убил и изнасиловал свою 24-летнюю жену. После расправы убийца спрятался на крыше заброшенной школы.

Новости Украины: на Волыни сын отбыл наказание за убийство отца и забил до смерти мать

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку