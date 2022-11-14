Не овсянка: какой завтрак самый полезный по мнению диетолога

Диетолог рассказала, какой завтрак самый полезный для человека. Вас это может удивить, но это не овсянка. Что нужно есть на завтрак, чтобы похудеть и получить достаточное количество энергии на весь день – читайте в материале ТСН.ua.

Большинство людей утром завтракают овсянкой или просто чашкой горячего кофе. Однако, по словам диетолога Ларен Манакер, такой вариант нельзя назвать полезным. Если вы хотите похудеть, быть здоровым и получать энергию на целый день, нужно обратить внимание на другие продукты.

Стоит отметить, что человеческий организм насыщается не из-за количества пищи, которую он употребляет, а из-за микроэлементов, которые он получает вместе с разнообразными блюдами. Какие пищевые продукты лучше употреблять в пищу на завтрак, если вы хотите продержаться до обеда и не чувствовать голода? Диетолог Ларен Манакер считает, что лучшим источником жиров и белков можно назвать обычные яйца – из них вы можете приготовить жареное яйцо, скрембл, яйцо-пашот, омлет и т.д.

Часто люди думают, что яйца не могут насытить организм человека, потому что они не высококалорийны. Но если добавить к ним другие полезные продукты, богатые белками и жирами, вы получите диетический и очень полезный завтрак, который подойдет даже для похудения.

Так вы можете отварить пару яиц и приготовить из них вкусные тосты с добавлением авокадо. Такой завтрак содержит достаточное количество микроэлементов, которые не дадут вам проголодаться до обеда. А еще не забывайте о клетчатке. Прекрасная идея – добавить к своему завтраку сезонные овощи. Если вы любите горячие бутерброды, можете посыпать их натертым сыром. Так ваше блюдо получите дополнительный белок, а также кальций, участвующий в формировании костей.