"Не ожидали такого развития": харьковские правоохранители допросили пленных оккупантов

Правоохранители призывают российских оккупантов сдаваться.

В Харькове удалось пленить нескольких оккупантов. Их допросили правоохранители.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители проанализировали показания пленных русских солдат. По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, военных страны-агрессора успокоили и заверили, что на территории Украины у них не будет никаких проблем.

"Мы проанализировали все показания российских пленных. Все они говорят, что не ожидали такого развития событий, безумного сопротивления украинцев. Как ни странно, но они надеялись, что украинцы их будут встречать "цветами", — говорит Тимошко.

Глава главка в очередной раз обратился к российским солдатам с предложением сохранить жизнь в определенных условиях.

"Каждому из вас, кто добровольно сложит оружие и сдастся в плен, мы гарантируем жизнь. Мы обеспечим вас едой, предоставим убежище. Вас смогут увидеть живыми ваши матери. У вас есть выбор, ваше будущее в ваших руках, а мы свой выбор уже сделали". "Украинцы несгибаемые. Нас устроит только Победа. Слава Украине!", — заверил глава харьковской полиции.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

кораблиЕкатера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: