"Не паникуй! Готовься!": Нацкорпус проводит обучение для населения восточных регионов

В рамках кампании «Не паникуй! Готовься!” состоялись крупные открытые военной подготовки по основам гражданской обороны для жителей Днепра и Сум.

Самая кампания является инициативой Национального Корпуса и Общественного штаба обороны.

Суммарно в военной подготовке в Днепре и Сумах приняли участие около тысячи человек. Как сообщают организаторы, количество желающих приобщиться к тренировкам было таким большим, что они вынуждены были прекратить регистрацию за несколько дней до события.

Программа обучения предусматривала занятия по тактике малых пехотных групп, работу с оружием и основы первой медицинской помощи. Все занятия проводили инструкторы, являющиеся ветеранами боевых действий.

“Не паникуй! Готовься!” — кампания по подготовке гражданского населения Украины к возможному новому этапу российской агрессии, которая длится уже несколько недель по всем регионам.