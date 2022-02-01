Не паникуйте: 6 проверенных способов как спасти пересоленное блюдо

Как спасти пересоленное блюдо: шесть простых и проверенных способов / Pexels

Возможно, вы спешили и добавили слишком много соли или не рассчитали с пропорциями. В любом случае не стоит выбрасывать блюдо в мусорное ведро и заказывать пиццу. ТСН.ua рассказывает, как спасти пересоленную еду.

Добавьте воды

Как спасти пересоленное блюдо? Разбавьте ее небольшим количеством холодной воды. Это простой и эффективный способ. Попытайтесь блюдо и, если нужно, добавьте еще жидкости, пока еда не будет вкусной. Поэтому, если вы задаетесь вопросом: пересолить суп, что делать? Стоит попробовать добавить больше воды.

Если пересоленный суп развести водой, он станет менее соленым. Почему? Становится больше жидкости, а значит меньше соли на это количество блюда.

Спасут сметана, сливки или даже авокадо

Любой жирный ингредиент не только сделает вкус более мягким, но и поможет спасти его от большого количества соли.

Добавьте "кислинки"

Как спасти пересоленную пищу: добавьте лимонный сок / Pexels

Как спасти пересоленное блюдо? Это может показаться странным, но помогут вам кислые ингредиенты: дижонская горчица, лимонный сок, белый уксус. Их нужно добавить совсем немного, чтобы еда уже не казалась слишком соленой.

Добавить другие приправы

Чтобы спасти пересоленную еду, подойдут сахар или мед. Но здесь важно не переборщить с их количеством. Также попробуйте отдельно пассеровать лук или чеснок и добавить их в готовое блюдо.

Попробуйте крахмал

Как спасти пересоленное тушеное блюдо? Что делать, если пересолить борщ? Положите в нее нарезанный сырой картофель или рис. Такие ингредиенты впитывают в себя соль, как губка.

Как нейтрализовать соль: поможет полоскание

В некоторых случаях пересоленные продукты можно легко промыть водой. Например, если вы тушили овощи или мясо в слишком соленом маринаде. Откиньте их на дуршлаг, а затем просто прополощите в холодной воде.

В мясо добавьте крупу или овощи

Как спасти пересоленное блюдо с фарша? Добавить к нему сырые овощи или крупы / Pexels

Как спасти пересоленное блюдо, если это фарш? Добавьте к ней тертый кабачок, морковь, отварной рис или сырой картофель. Так соль будет меньше ощущаться.

Приготовьте что-нибудь другое

Если вы пересолили фарш, то из него получится отличный пирог, а из пересоленного картофеля, например, вареники.

Вода спасет пересоленное мясо

Если вы приготовили или купили пересоленный бекон, ветчину или другое мясо, его нужно залить водой и оставить на несколько часов.

Не забывайте следить за ингредиентами

В рецепте есть каперсы, оливки, соевый соус или рыбные консервы? Тогда следует меньше солить готовое блюдо.

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