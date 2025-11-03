Не переговоры и не фронт: аналитик назвал неожиданный способ закончить войну

Война / © Associated Press

Российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Единственный способ ее завершить — изменить Россию так, чтобы ФСБ поняла, что так называемый глава Кремля должен уйти.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил аналитик по нацбезопасности Марк Тот. По его словам, попыток изменить оценку по отношению к Путину и сдержать его недостаточно.

Как закончить войну в Украине?

По информации WSJ, ЦРУ и Госдеп США не могут определить, готов ли Путин к переговорам. Госдепартамент еще в начале 2025 года выразил сомнение в готовности российского диктатора садиться за стол переговоров. В то же время в ЦРУ считают, что Дональд Трамп может найти возможность договориться с Путиным.

Марк Тот отметил, что однозначно Путин не готов заканчивать войну, он далек от решения о мире. Об этом свидетельствуют и атаки на гражданских, и действия русских военных на фронте.

«О отношениях ЦРУ и других разведывательных служб. Здесь может возникнуть внутренний спор, а может быть скрыт посыл. Они могут хотеть запутать ситуацию и донести до Путина, что у США есть два крыла, которые сейчас спорят, серьезно ли он настроен на переговоры», — предположил он.

По мнению Тота, еще очень далеко до того, чтобы Путин был готов вести переговоры по прекращению огня, он по-прежнему считает, что не может выйти из сложившейся ситуации. Однако попыток изменить оценку и сдержать кремлевского диктатора недостаточно.

«Мы должны изменить страну так, чтобы, например, ФСБ поняла, что Путин должен уйти. Это способ окончания войны. Не обязательно за столом переговоров, не обязательно в ближайшее время на поле боя, хотя надеюсь, что это закончится», — считает аналитик по нацбезопасности.

Почему оценки ЦРУ и Госдепа разные?

Полковник США в отставке Джон Свит объяснил, почему существуют такие разногласия в оценке намерений Путина американскими структурами. Дело в том, что ЦРУ и Госдепартамент работают с разными источниками.

Госдеп использует источники из первых рук, основанных на встречах и обсуждениях, которые они провели с окружением Путина, его советниками и переговорщиками. В то же время, ЦРУ, вероятно, использует источники, основанные на информации, полученной на встречах, которые могли проходить за кулисами.

«В разведывательном сообществе не будет консенсуса. Они используют разные источники. Думаю, все сходятся в одном — Путин под прицелом в такой ситуации, когда он не доверяет людям. ФСБ закрывает вокруг него ворота, и он уязвим. Из-за этой уязвимости он может предпринять действия, которые мы назвали бы неразумными. Надеюсь, в администрации Путина найдутся люди, которые это остановят», — отметил Джон Свит.

Поэтому, по его словам, остается лишь дождаться оценки разведывательного сообщества, которое будет исходить от управления директора национальной разведки США, а не отдельных разведывательных агентств.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны. Зеленский считает, что Дональд Трамп приложит максимальные усилия, чтобы остановить кровопролитие.