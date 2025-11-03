- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 913
- Время на прочтение
- 3 мин
Не переговоры и не фронт: аналитик назвал неожиданный способ закончить войну
Аналитик по нацбезопасности Марк Тот считает, что для завершения войны нужно сменить Россию так, чтобы ФСБ поняла необходимость устранения Путина.
Российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Единственный способ ее завершить — изменить Россию так, чтобы ФСБ поняла, что так называемый глава Кремля должен уйти.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил аналитик по нацбезопасности Марк Тот. По его словам, попыток изменить оценку по отношению к Путину и сдержать его недостаточно.
Как закончить войну в Украине?
По информации WSJ, ЦРУ и Госдеп США не могут определить, готов ли Путин к переговорам. Госдепартамент еще в начале 2025 года выразил сомнение в готовности российского диктатора садиться за стол переговоров. В то же время в ЦРУ считают, что Дональд Трамп может найти возможность договориться с Путиным.
Марк Тот отметил, что однозначно Путин не готов заканчивать войну, он далек от решения о мире. Об этом свидетельствуют и атаки на гражданских, и действия русских военных на фронте.
«О отношениях ЦРУ и других разведывательных служб. Здесь может возникнуть внутренний спор, а может быть скрыт посыл. Они могут хотеть запутать ситуацию и донести до Путина, что у США есть два крыла, которые сейчас спорят, серьезно ли он настроен на переговоры», — предположил он.
По мнению Тота, еще очень далеко до того, чтобы Путин был готов вести переговоры по прекращению огня, он по-прежнему считает, что не может выйти из сложившейся ситуации. Однако попыток изменить оценку и сдержать кремлевского диктатора недостаточно.
«Мы должны изменить страну так, чтобы, например, ФСБ поняла, что Путин должен уйти. Это способ окончания войны. Не обязательно за столом переговоров, не обязательно в ближайшее время на поле боя, хотя надеюсь, что это закончится», — считает аналитик по нацбезопасности.
Почему оценки ЦРУ и Госдепа разные?
Полковник США в отставке Джон Свит объяснил, почему существуют такие разногласия в оценке намерений Путина американскими структурами. Дело в том, что ЦРУ и Госдепартамент работают с разными источниками.
Госдеп использует источники из первых рук, основанных на встречах и обсуждениях, которые они провели с окружением Путина, его советниками и переговорщиками. В то же время, ЦРУ, вероятно, использует источники, основанные на информации, полученной на встречах, которые могли проходить за кулисами.
«В разведывательном сообществе не будет консенсуса. Они используют разные источники. Думаю, все сходятся в одном — Путин под прицелом в такой ситуации, когда он не доверяет людям. ФСБ закрывает вокруг него ворота, и он уязвим. Из-за этой уязвимости он может предпринять действия, которые мы назвали бы неразумными. Надеюсь, в администрации Путина найдутся люди, которые это остановят», — отметил Джон Свит.
Поэтому, по его словам, остается лишь дождаться оценки разведывательного сообщества, которое будет исходить от управления директора национальной разведки США, а не отдельных разведывательных агентств.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны. Зеленский считает, что Дональд Трамп приложит максимальные усилия, чтобы остановить кровопролитие.