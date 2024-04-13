Не первая попытка: глава Херсонской ОВА прокомментировал покушение на свою жизнь

СБУ предотвратила покушение
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил информацию СБУ о том, что на него готовили покушение.
Об этом он сообщил в видео, опубликованном в официальном Телеграмм-канале.
"Да, это действительно правда. К сожалению, это далеко не первая и наверняка не последняя попытка", — подчеркнул Прокудин.
По словам руководителя ОВА, он не рассказывал об этом случае потому, что знал "на что шел, когда согласился работать в прифронтовом регионе". Прокудин также отметил, что российские оккупанты ежедневно атакуют Херсон и область, в результате чего погибают гражданские.
"Я такой же человек, как и другие, это обыденность. Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за проведенную операцию. Самое главное — это разоблачен еще один коллаборант, предавший страну", — подчеркнул Прокудин.
Покушение на Прокудина
О том, что на главу Херсонской ОВА Прокудина готовили покушение, сообщил глава СБУ Василий Малюк. Местного жителя задержали на стадии завершенного покушения.
"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина. Из глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь – подчеркнул Малыш.
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