Не первая попытка: глава Херсонской ОВА прокомментировал покушение на свою жизнь

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил информацию СБУ о том, что на него готовили покушение.

Об этом он сообщил в видео, опубликованном в официальном Телеграмм-канале.

"Да, это действительно правда. К сожалению, это далеко не первая и наверняка не последняя попытка", — подчеркнул Прокудин.

По словам руководителя ОВА, он не рассказывал об этом случае потому, что знал "на что шел, когда согласился работать в прифронтовом регионе". Прокудин также отметил, что российские оккупанты ежедневно атакуют Херсон и область, в результате чего погибают гражданские.

"Я такой же человек, как и другие, это обыденность. Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за проведенную операцию. Самое главное — это разоблачен еще один коллаборант, предавший страну", — подчеркнул Прокудин.

Покушение на Прокудина

О том, что на главу Херсонской ОВА Прокудина готовили покушение, сообщил глава СБУ Василий Малюк. Местного жителя задержали на стадии завершенного покушения.

"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина. Из глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь – подчеркнул Малыш.

Читайте также: