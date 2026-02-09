Не первый случай: россияне с "Герберы" сбросили FPV над Сумами (видео)

Реклама

В Сети показали, как российская «Гербера» сбрасывает FPV-дрон над Сумами. Свидетелями инцидента стали местные жители.

Соответствующие кадры обнародовали местные телеграм-каналы.

Російська «Гербера» скидає FPV-дрон над Сумами

Об опасности предупреждали раньше

Как сообщал советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, фиксировали первое использование россиянами «Гербери» в качестве носителя FPV-дронов.

Реклама

«К сожалению, сам дрон не найден. Может быть как ударным, так и разведывательным. Непонятно, как этот случай получит применение, но все должны быть проинформированы», — подчеркнул он.

Как сообщили в ОВА, за прошедшие сутки российские войска активизировали атаки на Сумскую область. Так, оккупанты совершили почти 90 обстрелов по 28 населенным пунктам, охватывающим 15 территориальных общин. В результате обстрелов семеро гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть как мужчины, так и женщины. Из-за действий РФ пострадали подростки и взрослые.

Применялись разные виды вооружения: от минометов и артиллерии до ракетных систем залпового огня, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб. В Шосткинской общине несколько человек получили травмы в результате падения вражеского БпЛА, в Сумской — молодые люди получили ранения после ударов беспилотников. Еще один человек был ранен в Комишанской громаде.

Из-за обстрела также повреждены магазины, частные дома, транспортные средства и другие объекты. Пожары, взрывы и обломочные повреждения повлекли за собой сложности с жизнеобеспечением местного населения, которое уже долгое время подвергается регулярным атакам со стороны российских войск.

Реклама

Ранее в Сумах дрон попал во двор многоэтажки. Расположен в железнодорожном районе города.

В результате удара повреждены около сотни окон возле домов вокруг и гражданские автомобили, припаркованные во дворе.

К счастью, обошлось без погибших и раненых. Спасатели, коммунальные и аварийные службы все работают на месте удара с целью ликвидации последствий удара и восстановительных работ. Информация об ущербе уточняется.