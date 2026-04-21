Не первый случай: СБУ о вымогателях из ТЦК, которые терроризировали горожан

Со стрельбой и погоней: детали задержания ТЦКовцев в Одессе — рассказали в СБУ

СБУ и Нацполиция задержали в Одессе сотрудников ТЦК, которые похитили мужчину и требовали у него 30 тысяч долларов.

О подробностях громкого скандала рассказали в СБУ и Офисе генерального прокурора.

Что рассказали в Офисе генпрокурора

Инцидент произошел сегодня, 21 апреля, в Одессе. Правоохранители подтвердили, что военные ТЦК силой посадили потерпевшего в автобус и возили по городу. Во время незаконного удержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и требовали 30 тыс. долларов США.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали пятерых человек. Среди них четверо работников районного ТЦК.

Отмечается, что спецоперация проведена при содействии Генерального штаба ВСУ.

ТЦКшники отстреливались во время задержания

В СБУ подчеркнули, что во время задержания работники ТЦК оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ задействовали оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек огневых ранений не получил.

Далеко не первый случай

В СБУ добавили, что этот случай с похищением и вымогательством не первый в Одессе.

Как установило расследование, фигуранты требовали деньги с людей. В случае отказа — совершали насилие и угрожали потерпевшим отправить их «штурмовиками на передовую» в ускоренном режиме. «Выбивание» денег происходило прямо в служебном бусе ТЦК, в который потерпевших затягивали насильно.

Злоумышленники действовали по «наводке» жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подыскивал потенциальных жертв, узнавал об их материальном положении и маршрутах движения.

Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на трассе.

Для рейдов использовали два служебных мультивена: в одном держали пострадавших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.

Как их накажут

Задержанным готовится сообщение о подозрении по фактам похищения человека и разбойного нападения, совершенного группой лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации «Суспільне Одеса» со ссылкой на источники в СБУ, восемь задержанных военных Пересыпского ТЦК и участковый требовали 50 тыс. дол.

После этого начальников Одесского областного ТЦК и Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей.