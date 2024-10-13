"Не питайте иллюзий, это будет": Портников объяснил, когда в Украине начнется мобилизация женщин

В Украине начнут снижать мобилизационный возраст и начнут набирать в армию женщин, если война с Россией продлится еще несколько лет.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он прокомментировал последние сообщения о том, что сотрудники ТЦК начали ходить с проверками по концертам, ресторанам и торгово-развлекательным центрам в разных городах Украины.

"Нужно понимать, что по развитию войны это все будет жестче становиться. Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, нужна дополнительная мобилизация", — отметил журналист.

Он заявил, что в последующие годы войны власти будут вынуждены пойти на снижение мобилизационного возраста и на начало призыва женщин.

"Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо иметь иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет будут призывать женщин", — сказал он.

Портников напомнил, что в Израиле есть практика прилива женщин и делают это из-за большого количества противников, у которых есть страна.

"Поэтому людям нужно готовиться психологически, что они не смогут в последующие годы комфортно жить в воюющей стране", — заявил Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ТЦК устроили массовые рейды в клубах и ресторанах Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что у мужчин будут три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК из почты, иначе они получат штраф.

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