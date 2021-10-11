Не платил четыре года: в Николаеве у мужчины за долги забрали машину

Не платил четыре года: в Николаеве у мужчины за долги забрали машину

Мужчина годами не платил за услуги.

Еще один должник ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" остался без машины.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия.

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Сотрудники отдела по работе с задолженностью "Николаевоблтеплоэнерго" совместно с представителями Заводского отдела Госисполнительной службы, сотрудниками полиции и ГП "СЕТАМ" провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на погашение долга за услуги теплоснабжения одного из потребителей, который задолжал предприятию по решению суда почти 17 тысяч гривен .

Сотрудники совместно провели опись и арест автомобиля Daewoo Lanos 2005 года выпуска. Автомобиль принудительно эвакуировали на площадку.

Ранее стало известно, что в Николаеве горожанин оплатил 14,4 тысячи гривен долга за тепло только после ареста авто.

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