Не платил за коммуналку: в Харькове за долги за тепло у мужчины забрали авто

Мужчина "насобирал" более 130 тысяч гривен долга.
В Харькове местный житель долго не платил за коммунальные услуги. Поэтому он насобирал более 130 тысяч долга, а в результате остался без авто.
Об этом сообщил начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный.
По его словам, госисполнители Московского района Харькова забрали за долги у горожанина автомобиль.
"Задержано транспортное средство NISSAN LEAF по взысканию с правонарушителя средств за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети" в размере 130 тысяч гривен. Полагаемое на праве собственности должнику транспортное средство арестовано и доставлено на площадку ГП "СЕТАМ" для дальнейшей реализации", – отметил Разумный.
Напомним, что ранее водитель из Харькова остался без любимого авто, потому что не платил штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения.
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