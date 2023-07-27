Не побоялись даже проверок: в Полтаве разоблачили хирурга и психолога ВВК, продававших справки уклонистам

В Полтаве разоблачили хирурга и психолога военного госпиталя, которые продавали фейковые справки уклоняющимся от мобилизации.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В Полтаве хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклоняющимся от мобилизации. Будучи членами ВВК, медики могли достаточно легко решать такие вопросы", — говорит министр.

По его словам, одна справка стоила в 4000 долларов.

Полиция уже ликвидировала эту преступную схему, однако "к сожалению, это не единственный случай неправомерных действий членов ВВК в государстве".

"Соответственно реагируем на каждый выявленный факт. Вы о них обязательно услышите", – сказал Игорь Клименко.

Напомним, в Украине продолжается проверка ТЦК и СП, в рамках которой с начала полномасштабной войны ДБР расследует 106 дел по нарушениям работы военкоматов. В общей сложности на работу украинских центров комплектования поступило 2300 жалоб от граждан. Правоохранители начали "мониторинг образа жизни" в отношении 102 работников ТЦК.

Читайте также: