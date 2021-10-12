Не поделили банковскую карточку: в Одессе мужчина зарезал товарища

Не поделили банковскую карточку: в Одессе мужчина зарезал товарища

Свидетели вызвали полицию и медиков.

На проспекте Академика Глушко между двумя нетрезвыми мужчинами возникла ссора из-за банковской карточки. Приятели нашли ее на улице и не смогли решить, кому она достанется.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Во время конфликта злоумышленник ударил 41-летнего пострадавшего ножом в бедро, повредив артерию. В результате мужчина скончался на месте от потери крови.

Пока прохожие вызвали "скорую" и полицию, злоумышленник скрылся. Правоохранители задержали его неподалеку от места происшествия.

По результатам предварительного расследования фигуранту сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, в Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал любимого бывшей жены и похитил 9-летнюю дочь.

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