Не поделили деньги: в Павлограде мужчина убил напарника после работы

В Павлограде в парке убит местный житель. Злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары по голове. От полученных травм 44-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на городском пляже в парке им. Первое мая обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Павлоградского райотдела полиции. Было установлено, что смерть мужчины наступила в результате травмы головы.

Правоохранители установили личность убитого. Им оказался 44-летний местный житель.

"Было установлено, что к преступлению причастен 40-летний товарищ потерпевшего. Вместе они делали ремонт в одной из квартир. Мужчины возвращались с работы и между ними возник конфликт по распределению средств за проделанную работу. Спор перерос в драку, во время которой нападавший нанес потерпевшему более 10 ударов по голове", – рассказали в полиции.

Во время обыска по месту жительства фигуранта была изъята одежда со следами крови. Вещи направлены на экспертное исследование. Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе полиция задержала мужчину, признавшегося в убийстве незнакомца, который пригласил его переждать комендантский час у себя дома.

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