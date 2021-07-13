Не поделили дорогу: в Одесской области погиб мотоциклист, столкнувшись с грузовиком

Не поделили дорогу: в Одесской области погиб мотоциклист, столкнувшись с грузовиком

43-летний мотоциклист погиб на месте.

Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Южный вблизи с. Новые Биляры.

Как сообщили в полиции Одесской области, 45-летний водитель грузовика Scania, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал ему навстречу.

От полученных травм 43-летний мотоциклист погиб на месте.

Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови — результат показал, что он был трезв.

Мужчину задержали, проводится расследование.

Напомним, 83-летний мужчина погиб в аварии, случившейся на автодороге Одесса-Черноморск, возле села Молодежное.

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