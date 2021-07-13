Не поделили дорогу: в Одесской области погиб мотоциклист, столкнувшись с грузовиком

43-летний мотоциклист погиб на месте.
Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Южный вблизи с. Новые Биляры.
Как сообщили в полиции Одесской области, 45-летний водитель грузовика Scania, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал ему навстречу.
От полученных травм 43-летний мотоциклист погиб на месте.
Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови — результат показал, что он был трезв.
Мужчину задержали, проводится расследование.
Напомним, 83-летний мужчина погиб в аварии, случившейся на автодороге Одесса-Черноморск, возле села Молодежное.