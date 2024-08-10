Не поделили имущество: в Одесской области отчим застрелил пасынка

В Одесской области у лесополосы случайный прохожий обнаружил тело 36-летнего местного жителя без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители обнаружили на теле покойного огнестрельные ранения. В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастен 69-летний отчим погибшего.

"Злоумышленник и потерпевший проживали вместе в доме, принадлежавшем покойной матери младшего и жене старшего мужа. Поругавшись по поводу права пользования общим жильем, отчим несколько раз выстрелил из незарегистрированного пистолета Макарова в пасынка и вывез тело на окраину села", — говорится в сообщении ведомства.

Правонарушитель задержан и сообщил ему о подозрении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Конотопе постоянные ссоры между соседями закончились убийством женщины.

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