Не поделили медуз: в Бердянске туристы подрались прямо в море

Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая стала на их защиту.
В курортном Бердянске между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку прямо в море.
Видео инцидента опубликовало в Facebook издание "Новости Бердянска".
Как утверждают очевидцы, туристы поругались из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая стала на их защиту. В результате чего словесная перепалка переросла в драку.
Пользователи соцсети с юмором отреагировали на этот инцидент:
- "Вроде и жара спала, и не так солнышко палит. Но этим напекло так напекло. Господи, и это Европа",
- "Теперь медузы будут плавать гордо, что за них боролись",
- "А еще говорят, что медуз много. Поделить не могут, не хватает",
- "Какой кошмар! Позорище! Медузы в шоке, что за них борьба произошла. Вот смех",
- "Как я рада что весь этот цирк уже поехал к себе домой",
- "Скоро будет битва за комаров".
Напомним, в этом году туристы массово жалуются на отдых в Украине. Курортный сезон срывали нашествия медуз, некачественный сервис, комары, змеи, а на пляжах — мусор.
Ранее ТСН.ua сообщал, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Туристы могут безопасно плавать только на надувных матрасах.