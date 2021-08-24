Не поделили медуз: в Бердянске туристы подрались прямо в море

Не поделили медуз: в Бердянске туристы подрались прямо в море

Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая стала на их защиту.

В курортном Бердянске между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку прямо в море.

Видео инцидента опубликовало в Facebook издание "Новости Бердянска".

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Как утверждают очевидцы, туристы поругались из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая стала на их защиту. В результате чего словесная перепалка переросла в драку.

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на этот инцидент:

"Вроде и жара спала, и не так солнышко палит. Но этим напекло так напекло. Господи, и это Европа",

"Теперь медузы будут плавать гордо, что за них боролись",

"А еще говорят, что медуз много. Поделить не могут, не хватает",

"Какой кошмар! Позорище! Медузы в шоке, что за них борьба произошла. Вот смех",

"Как я рада что весь этот цирк уже поехал к себе домой",

"Скоро будет битва за комаров".

Напомним, в этом году туристы массово жалуются на отдых в Украине. Курортный сезон срывали нашествия медуз, некачественный сервис, комары, змеи, а на пляжах — мусор.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Туристы могут безопасно плавать только на надувных матрасах.

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