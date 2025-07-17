Не поделили мужчину: в Тернопольской области женщина подожгла соперницу

Женщина облила бензином и подожгла соперницу

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В Тернопольской области женщина облила бензином и подожгла соперницу. Полиция задержала преступницу.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Детали преступления

Как стало известно, в среду, 16 июля, около 23 часов сотрудникам отдела полиции №1 города Бережаны поступило сообщение о том, что в поле близ села Посухов обнаружена женщина. Она сильно обгорела и находилась в тяжелом состоянии. Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Врачи констатировали у пострадавшей 90 процентов термических ожогов тела.

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«Уехав на место происшествия, полицейские установили, что потерпевшую облила бензином и подожгла во время конфликта 53-летняя жительница Бережан.

Предварительно, конфликт, вызвавший трагедия, произошел из-за ревности.

Женщине должны вручить подозрение по ч. 15, ч. 1 ст.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали 17-летнего парня, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении своего сверстника.

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По данным следствия, трагедия произошла 12 июля в лесополосе. Родные рассказали, что днем парень находился на подработках, а ближе к вечеру встретился с товарищем – они отдыхали вместе на пляже.

Следователи выяснили, что между ребятами возник конфликт еще на ставку из-за ревности и личных оскорблений. Возвращаясь домой, они снова поругались.

Более того, после убийства подозреваемый вернулся на место преступления вместе с 13-летней девушкой и в ее присутствии он расчленил тело — с помощью пилы, топора и лопаты. Части тела спрятал в мусорных пакетах и канализационном колодце, а одежду жертвы выбросил на помойку. Орудие убийства и инструменты правоохранители в подвале дома подозреваемого.