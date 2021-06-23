Не поделили наследство: под Винницей два брата убили третьего на похоронах матери

Мужчины до смерти избили брата.

В Винницкой области будут судить двоих братьев за убийство третьего. Мужчины до смерти его избили из-за наследства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Следствием установлено, что три родных брата после похорон их матери в ее доме начали ссориться по поводу будущего распределения наследства. Они стали решать, кому достанется ее дом. Во время ссоры, младший и средний братья до смерти избили старшего.

В суд прокуратура подала обвинительный акт. Братьев будут судить за совершение преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, или, повлекшее смерть потерпевшего).

Братьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что в Киевской области будут судить 19-летнего парня, который заказал убийство отца, чтобы получить наследство.

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