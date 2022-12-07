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Не поделили наследство: в Харькове мужчина порезал четырех человек

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
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Не поделили наследство: в Харькове мужчина порезал четырех человек

Фото: УНИАН

В Харькове мужчина устроил резню в квартире тети.

На Харьковщине мужчина нанес ножевые ранения тетке и решил избавиться от свидетелей этого события.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В Харькове 26-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы рискует попасть туда еще раз. Во время распития алкогольных напитков у него возник конфликт с его тетей по распределению общей недвижимости. Во время ссоры он схватился за нож и нанес женщине несколько ножевых ранений в область шеи.

Далее он решил избавиться от находившихся в квартире свидетелей и начал наносить им ножевые ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья пострадавших стабильное.

Злоумышленник оперативно задержан. По факту возбуждено уголовное производство.

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Дата публикации
Просмотры
680
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