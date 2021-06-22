Не поделили сигареты: в Одесской области отчим напал с ножом на пасынка

За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 60-летний мужчина с ножом напал на 32-летнего пасынка.

Об этом информирует полиция Одесской области.

Мужчины поссорились из-за сигарет. В разгар конфликта нападающий схватил кухонный нож и несколько раз ударил им 32-летнего потерпевшего. Раненый сам вызвал "скорую". В больнице его прооперировали.

Отчима задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе девушка-подросток ворвалась в дом женщины и ограбила ее, угрожая ножницами и лопатой.

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