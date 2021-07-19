Не подошла под "корпоративную культуру": в Киеве девушке отказали в работе из-за украинского языка (видео)

Девушке объяснили, что ее не берут на работу, потому что она разговаривает на украинском, а в компании все говорят на русском.

В Киеве компания Columb Trade отказала девушке в приеме на работу из-за того, что она говорит на украинском. Отказ обосновали тем, что у компании есть "корпоративная культура — все на русском".

Об этом сообщает ОО "Відсіч".

Виктория Юхимец рассказала о своем собеседование в фейсбук, но ее сообщение администрация соцсети удалила, якобы из-за нарушения стандартов конфиденциальности. Очевидно, компания пожаловалась на это сообщение.

Сама же девушка после отказа ей в трудоустройстве перезвонила в компанию снова, и записала разговор с сотрудницей, которая и сообщила ей, мол, ее взяли не через профессиональные качества, а потому, что она общается исключительно на украинском, а компания не берет на работу украиноязычных украинцев из-за своей русскоязычной "корпоративной культуры" и потому, что им будет "некомфортно".

"Вы сказали, что разговариваете принципиально на украинском, а у нас общение в компании происходит на русском. Вам будет не комфортно работать. У нас так, корпоративная культура, мы все на русском общаемся. Надо на одном языке говорить, надо подстраиваться", — заявила представительница Columb Trade

В общественной организации "Відсіч" такой отказ девушке в трудоустройстве назвали грубым нарушением Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Несмотря на огласку и общественное возмущение, компания Columb Trade более двух недель и не думала обнародовать ни извинений за антиукраинскую кадровую политику, ни объяснений, почему ее "корпоративная культура" грубо нарушает законодательство Украины и права граждан и какие меры были приняты компанией, чтобы исправить эту позорную недопустимую ситуацию ", — заявили в ОО "Відсіч".

Активисты обратились к руководству компании с просьбой устранить нарушения украинского законодательства и прав граждан. А также призвали Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилу Денисова и Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя взять ситуацию под свой контроль и привлечь виновных к ответственности по закону.

После скандала в компании Columb Trade нашли в себе силы извиниться и даже нарушили "корпоративную культуру" и написали его украинский.

"От имени Columb Auto Trade приносим искренние извинения за эти недоразумения и возмущение украинский. Мы проукраинская компания и не занимаемся антинационализмом. Мы благодарны всем людям, которые обратили наше внимание на этот инцидент. Без Вас мы бы никогда не узнали, что подобные вещи происходят в нас под носом. Но, мы подчеркиваем, что не надо отталкиваться от личного и субъективного мнения одного отдельного человека, и делать выводы относительно политики компании, и настроения других работников. Сейчас ведется внутреннее расследование этого инцидента в компании. Уже в понедельник мы обнародуем результаты ", — заявили в компании Columb Auto Trade.

Здесь добавили, что обещают решить данный конфликт, ведь "глубоко уважают каждого украинца и его гражданскую позицию"

Сами же активисты ОО "Відсіч" пообещали следить за результатами внутреннего расследования и требовать, чтобы компания Columb Trade отчиталась обществу о мерах, которые приняли для защиты прав украиноязычных граждан и по перехода деятельности компании на украинский язык.

Напомним, что работница одной из киевских IT-компаний Анастасия Польских попала в скандал, заявив, что она "не переваривает украинский язык, потому что он звучит противно".

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