"Не получали никакого судебного решения": УПЦ МП не планирует выезжать из Лавры (видео)

Один из священников УПЦ МП заявил об отсутствии оснований для выселения из Лавры.

Священники УПЦ МП не собираются выезжать из Киево-Печерской лавры, несмотря на расторжение договора об аренде помещений.

Об этом журналистке "Радио Свобода" заявил один из священников УПЦ МП, представившийся архимандритом Нестором.

"Заповедник заповедником, а есть законодательные органы. Мы не получали никакого судебного решения, так что…", – ответил он.

По словам Нестора, УПЦ МП якобы не обращалась в Минкульт по поводу расторжения договора аренды.

Выселение УПЦ МП из Лавры: что известно

В ноябре 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, а также расторжении договоров аренды Киево-Печерской лавры. Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" разорвала договоры с УПЦ МП на аренду помещений комплекса.

В воскресенье, 26 марта, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий совершил последнюю литургию в Киево-Печерской лавре.

До 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

На днях скандального наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополита Павла заметили во время процедуры оформления загранпаспорта.

Верующая УПЦ МП Виктория Кохановская, называющая себя правозащитницей, пригрозила властям, что верующие Московского патриархата выйдут на улицы "в крестный ход" в ответ на выселение их конфессии из Киево-Печерской лавры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выселение из Лавры УПЦ МП будет происходить законным способом. В то же время Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не некоторые люди.

Синод ПЦУ решил зарегистрировать собственный монастырь в Почаевской Лавре, которая пока остается в аренде у УПЦ Московского патриархата.

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