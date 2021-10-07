"Не получают внимания": в Мелитополе родственники бросились забирать из больницы пациентов с коронавирусом

"Не получают внимания": в Мелитополе родственники бросились забирать из больницы пациентов с коронавирусом

Родные жалуются что родственники не получают внимания со стороны медперсонала.

В Мелитополе Запорожской области родные пациентов с коронавирусом, которые находятся в местной ковид-больнице, начали жаловаться, что те не получают должного внимания.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Так, сегодня, 7 октября, сразу две семьи пожелали забрать из больницы своих родных из-за того, что медики не уделяют им должного внимания.

Жительница Акимовки приехала за своим 46-летним племянником — хочет забрать его из инфекционной больницы в Мелитополе в Якимовскую ЦРБ.

"У меня племянник лежит в больнице и не получает никакого внимания. У него двустороннее воспаление легких, встать уже не может. Поражение 75%. А у нас в Акимовке открылся госпиталь, и я его хочу отсюда забрать. Но ни у кого не могу добиться : ни врача, ни заведующего. Никто ко мне не выходит", — пожаловалась пенсионерка.

Еще одна девушка возмущалась тем, что не может дождаться списка назначения от врача для своей бабушки.

В инфекционной больнице сообщили, что если пациенты транспортабельны, их могут перевезти в другой ковид-больницы.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Мелитополе значительно усилили карантинные ограничения, запретили работу всех детских развлекательных заведений, отменены все массовые мероприятия, кафе и рестораны.

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