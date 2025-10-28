Не поляки и не русские: кем были украинские аристократы

Украинцы / © Freepik

Глава Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Александр Алферов, развенчал навязанный российской и советской идеологией стереотип о том, что украинцы являются «нацией крестьян», не имевшей собственной аристократии. В своей лекции историк убедил, что украинская шляхта была влиятельной, как и в других европейских странах, а ее история доказывает полноценную субъектность украинского народа.

Об этом он рассказал в прямой трансляции , передает Zaxid.net.

Миф о «чужой» элите

По словам Александра Алферова, российские нарративы настаивали, что у украинцев якобы нет собственной элиты (аристократии), а значит, народ не может быть полноценным, а является лишь дополнением к «старшему брату».

«У нас сформирован стереотип о том, что шляхта – это что-то чуждое для нас. И нам говорят: "У вас нет аристократии, все это польские князья или русские дворяне". И Российская империя в XIX веке, и Советский Союз считали украинцев народом земледельцев», - отметил историк .

Алферов отметил, что имения, такие как Качановка или Тростянец, являются доказательством существования собственной украинской аристократии.

Истоки украинской шляхты

В Украине исторически существовали термины бояре и земяне (владевшие землей), которые были аналогом рыцарского сословия в Европе (идальго в Испании, джентри в Англии). Позже, в Великом княжестве Литовском, сформировалось слой господ (аналог европейских баронов).

Украинские княжеские роды XV-XVI веков – Острожские, Заславские, Вишневецкие, Збаражские – были уровнем титулованной европейской аристократии.

Роль в Речи Посполитой и Казачестве

В Речи Посполитой военная аристократия называлась шляхта . Украинские православные роды Волыни, Киевщины и Подолья имели шляхетские права и свои гербы.

«Шляхта XVI – первой половины XVII века была проводником национальной идентичности. Они и в походы ходили, и были защитниками культуры, создавали православные братства, обеспечили существование Могилянской академии», - пояснил Александр Алферов .

В то же время казачество формировалось из мелкой безземельной шляхты и бояр. В Гетманщине казаки получили все признаки благородства: имели землю, собственное государство и право владеть оружием. Наиболее шляхетским полком был Стародубский.

Как Россия уничтожала украинское дворянство

После упразднения Гетманщины в Российской империи начался процесс перевода казацкой старшины в русское дворянство.

«Казаков только за первый год признали дворянами 50 тыс.… И тогда в Петербурге возникла фраза: "В Малороссии 100 000 дворянства будет", - рассказал историк.

Однако Россия уничтожала документы, отказывая казакам в дворянстве, чтобы уменьшить их количество. На Правобережье более 200 тысяч шляхтичей лишились дворянства и переведены в состояние мещан, поскольку они не отвечали имперским критериям.

Заключение историка

Александр Алферов подытожил, что отказ от термина «шляхта» в угоду российским нарративам является ошибкой.

«Забирая у нас шляхту, или элиту, или аристократию, или эти разные сословия, это задача Российской Федерации как наследницы Российской империи, которая считала, что народ без проводников теряет свою субъектность», - подчеркнул эксперт .

Он добавил, что Украина была одним из тех народов, которые имели наибольшую часть этого рыцарского сословия, поскольку находилась на фронтире цивилизаций.

