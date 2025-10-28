- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 3 мин
Не поляки и не русские: кем были украинские аристократы
Историк Александр Алферов о том, как российская пропаганда унесла у украинцев их элиту.
Глава Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Александр Алферов, развенчал навязанный российской и советской идеологией стереотип о том, что украинцы являются «нацией крестьян», не имевшей собственной аристократии. В своей лекции историк убедил, что украинская шляхта была влиятельной, как и в других европейских странах, а ее история доказывает полноценную субъектность украинского народа.
Об этом он рассказал в прямой трансляции , передает Zaxid.net.
Миф о «чужой» элите
По словам Александра Алферова, российские нарративы настаивали, что у украинцев якобы нет собственной элиты (аристократии), а значит, народ не может быть полноценным, а является лишь дополнением к «старшему брату».
«У нас сформирован стереотип о том, что шляхта – это что-то чуждое для нас. И нам говорят: "У вас нет аристократии, все это польские князья или русские дворяне". И Российская империя в XIX веке, и Советский Союз считали украинцев народом земледельцев», - отметил историк .
Алферов отметил, что имения, такие как Качановка или Тростянец, являются доказательством существования собственной украинской аристократии.
Истоки украинской шляхты
В Украине исторически существовали термины бояре и земяне (владевшие землей), которые были аналогом рыцарского сословия в Европе (идальго в Испании, джентри в Англии). Позже, в Великом княжестве Литовском, сформировалось слой господ (аналог европейских баронов).
Украинские княжеские роды XV-XVI веков – Острожские, Заславские, Вишневецкие, Збаражские – были уровнем титулованной европейской аристократии.
Роль в Речи Посполитой и Казачестве
В Речи Посполитой военная аристократия называлась шляхта . Украинские православные роды Волыни, Киевщины и Подолья имели шляхетские права и свои гербы.
«Шляхта XVI – первой половины XVII века была проводником национальной идентичности. Они и в походы ходили, и были защитниками культуры, создавали православные братства, обеспечили существование Могилянской академии», - пояснил Александр Алферов .
В то же время казачество формировалось из мелкой безземельной шляхты и бояр. В Гетманщине казаки получили все признаки благородства: имели землю, собственное государство и право владеть оружием. Наиболее шляхетским полком был Стародубский.
Как Россия уничтожала украинское дворянство
После упразднения Гетманщины в Российской империи начался процесс перевода казацкой старшины в русское дворянство.
«Казаков только за первый год признали дворянами 50 тыс.… И тогда в Петербурге возникла фраза: "В Малороссии 100 000 дворянства будет", - рассказал историк.
Однако Россия уничтожала документы, отказывая казакам в дворянстве, чтобы уменьшить их количество. На Правобережье более 200 тысяч шляхтичей лишились дворянства и переведены в состояние мещан, поскольку они не отвечали имперским критериям.
Заключение историка
Александр Алферов подытожил, что отказ от термина «шляхта» в угоду российским нарративам является ошибкой.
«Забирая у нас шляхту, или элиту, или аристократию, или эти разные сословия, это задача Российской Федерации как наследницы Российской империи, которая считала, что народ без проводников теряет свою субъектность», - подчеркнул эксперт .
Он добавил, что Украина была одним из тех народов, которые имели наибольшую часть этого рыцарского сословия, поскольку находилась на фронтире цивилизаций.
Напомним, французские дипломаты поздравили Украину с Днем украинской письменности и языка и попытались произнести известные «слова-пароли».
В Украине множество мест, где реальная история настолько тесно переплетена с мистикой и легендами, что они идеально подходят для путешественников, которые ищут холодок по спине даже среди дня. Это развалины, не поддающиеся научному объяснению, и мрачные замки с кровавым прошлым.