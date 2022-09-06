Не помещается в корзину: в Карпатах нашли гриб-великан (фото)

Его размер и вес впечатляют.

О необычной находке рассказали в Карпатском национальном природном парке.

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"Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНИО (природоохранное научно-исследовательское отделение). Вес гриба 3 килограмма", — говорится в сообщении.

Гиганский гриб сняли на фото на память. По размеру он вряд ли сможет уместиться в обычную корзину грибника.

Напомним, что жительница села Грабово на Волыни опубликовала в Сети фото гигантского огурца, который удалось вырастить на собственном огороде. Вес овоща составил 923 г.

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