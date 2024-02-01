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Не помогает даже скорая: в горсовете Мариуполя рассказали о ситуации с медициной

Не помогает даже скорая: в горсовете Мариуполя рассказали о ситуации с медициной

"Скорая" помощь/Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

В город россияне принесли с собой только боль, смерти и упадок.

Жители Мариуполя жалуются на отсутствие большого количества "узких" специалистов и проблем с оборудованием в местных больницах. Более того, люди не могут получить помощь даже от "скорой".

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

К примеру, в больнице интенсивной терапии в 17-м микрорайоне россияне будто бы частично сделали ремонт. Впрочем, враг ничего не может привести в порядок. Так, в медучреждении уже почти два года не работает лифт, поэтому тяжелобольных пациентов приходится на носилках транспортировать на верхние этажи здания.

"Еще и трупов носят по лестнице там, где ходят люди… ремонт ремонтом я все понимаю, но одна больница на весь город и поселки ближайшие! Куда смотрит подрядчик… за 2 года уже можно сделать давно!", – возмущены люди.

Напомним, оккупированный Мариуполь находится на грани эпидемии.

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