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Не помог ни фальшивый студентский, ни взятка: на Львовщине уклонисту не удалось сбежать в Польшу

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Не помог ни фальшивый студентский, ни взятка: на Львовщине уклонисту не удалось сбежать в Польшу

Фото: УНИАН

Уклонисты от мобилизации придумывают все новые и новые способы бежать за границу.

Во Львовской области пограничники задержали 39-летнего мужчину. Он пытался выехать из Украины в Польшу с поддельным студенческим билетом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В пункте пропуска "Грушев" мужчина предоставил пограничникам документы, якобы удостоверяющие его обучение в польском университете. Пограничники обнаружили, что документы поддельные. Впрочем, мужчина очень хотел выехать за пределы страны, а потому предложил пограничникам взятку.

"Разоблачение уклониста не остановило, он попытался "решить вопрос" подкупом. На предложение немалой взятки в размере 1 тыс. долл. пограничный наряд ответил отказом", — говорится в сообщении.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Как сообщалось, уклониста задержали пограничники Могилев-Подольского отряда. Пограничный наряд 36-летнего украинца обнаружил во время проверки поезда. В пустом товарном вагоне он пытался бежать в Молдову.

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