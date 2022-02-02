Не помогли коллеге: в Чернигове из-за убийства полицейского будут судить двух патрульных

Не помогли коллеге: в Чернигове из-за убийства полицейского будут судить двух патрульных

Будут судить также четырех подозреваемых в убийстве полицейского.

В Чернигове будут судить двух патрульных, обвиняемых в том, что они не остановили драку, во время которой погиб правоохранитель.

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Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

Патрульных полицейских обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, патрульных вызвали на место преступления, где происходила драка между мужчинами. Однако они не прекратили правонарушение, покинув место преступления. Из-за этого злоумышленники до смерти избили одного из полицейских, который был в отпуске. Еще один коп был госпитализирован.

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков и восемнадцатилетнего юноши по фактам убийства и неоконченного покушения на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, а также открытого завладения чужим имуществом (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 УК Украины)", — отметили в прокуратуре.

Напомним:

В Чернигове убили правоохранителя и избили его коллегу из- за конфликта, произошедшего с шестью лицами в супермаркете.

Следователи ДБР сообщили о подозрении двум полицейским патрульной полиции Черниговской области. Их обвиняют в том, что они оставили в опасности полицейского, убитого подростками.

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