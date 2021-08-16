Не помогли ребенку после химиотерапии с кровоизлиянием: медиков обвиняют в смерти 12-летнего мальчика в Харькове

Не помогли ребенку после химиотерапии с кровоизлиянием: медиков обвиняют в смерти 12-летнего мальчика в Харькове

Мальчика привезли ночью, но до утра никаких манипуляций ему никто не проводил, утверждают знакомые его семьи.

В Харькове в больнице скорой и неотложной помощи в отделении умер 12-летний мальчик. Его доставили с кровоизлиянием из-за высокого давления после химиотерапии.

Об этом в соцсети рассказала знакомая мальчика Ирина Гиренко.

По ее словам, мальчика доставили в больницу скорой помощи из 16-й больницы с кровоизлиянием в мозг из-за высокого давления после прохождения блока химиотерапии.

"Ребенок боролся до последнего, он был очень сильный. С 23:00 1 августа и до утра его продержали в отделении нейрохирургии, не предоставили никакой экстренной помощи, его даже не капали чтобы снизить давление и чтобы не образовался сгусток. Так, не было назначено никакое лечение, до утра ребенок мучился в отделении, рвал, у него образовался сгусток, который пришлось удалять. Врач не пообщался даже с врачом-гематологом ребенка, не говоря о маме, которая его просила спасти своего ребенка, а дотянул до утра", — рассказывает Ирина.

Она уверена, что если бы мальчику своевременно оказали помощь, а не теряли 5 часов времени, то его можно было бы спасти.

"Вы себе не представляете, сколько ребенок пережил, как трудно детям и родителям это все вытерпеть чтобы победить страшную болезнь и тем не менее боролся за жизнь вместе с мамой. Он был очень сильный, а его погубила не страшная болезнь, а небрежность врача, который не оказал помощь", — пишет женщина.



Как прокомментировали изданию РЕДПОСТ в больнице скорой и неотложной помощи, сейчас выясняют обстоятельства случившегося.

"По жалобе о непредоставлении специализированной медицинской помощи ребенку в условиях детского нейрохирургического отделения, для полного и обоснованного рассмотрения вопросов, поднятых в жалобе, приказом Департамента здравоохранения Харьковского городского совета от 09.08.2021 создана комиссия, которая начала работу с 10 августа 2021, срок работы комиссии до 20 августа 2021 года", — сообщили в больнице.

Напомним, что в Департаменте здравоохранения Кривого Рога заявили о проведении служебной проверки факта неоказания помощи тяжело травмированному 17-летнему подростку после ДТП во 2-й горбольницы Кривого Рога.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку