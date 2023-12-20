Не поможет: россияне придумали молитву для защиты от дронов ВСУ (фото)

ВСУ постоянно наносят удары дронами-камикадзе по живой силе и технике врага. Впрочем, оккупанты придумали действенный, как им кажется, способ борьбы с ними – молитва.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Молитва россиян от дронов ВСУ / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Российский РЭБ", – шутит он.

Молитва не спасет

Россияне подготовили специальные открытки с молитвой и раздали их солдатам. В ней бойцы армии РФ обращаются к высшим силам с просьбой оградить их жалкие души от атак "бесовских беспилотников". Более того, великомученицу Варвару они изобразили с дроном-камикадзе в руках.

Интересно, что люди, пришедшие на чужие земли и убивающие мирных украинцев, до сих пор убеждены, что "борются за правду и свободу". Они просят "дать им сил и мужества", а также умоляют Бога "пощадить их и избавить от злой клеветы врага".

Тем временем, украинцы верят в ВСУ и просят их об одном: не останавливаться и продолжать уничтожать врага FPV-дронами – ярко, мощно и количественно.

Напомним, Силы обороны с помощью дрона поразили российский БТР в Херсонской области.

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