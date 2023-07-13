Не понравилась украинская: в Николаеве женщина набросилась на прохожую, потому что "она не понимает ее язык"

В Николаеве произошел очередной языковой скандал: женщина набросилась на случайную прохожую, потому что она общалась на украинском языке. Действиями жительницы Николаева уже заинтересовалась полиция.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным пользователей социальных сетей, скандал произошел на одной из улиц города. Там женщина, услышав, что прохожие общаются на украинском языке, набросилась на девушек. Когда одна из девушек решила спросить жительницу Николаева, в чем проблема, она стала обзывать девушку, позвонила мужу и даже пыталась попросить "помощи" у случайного свидетеля конфликта.

"Я не понимаю твой язык, кон*енная. Что ты за мной идешь? Что ты пристала?", — кричала агрессивная прохожая.

В Николаеве произошел скандал: женщина набросилась на девушку из-за украинского языка

В полиции Николаевской области уже отреагировали на скандал. Правоохранители разыскивают участников конфликта.

"По указанному факту следователи Николаевского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Шрамковка Черкасской области 21-летний парень избил военного на костылях. Он обвинял раненого защитника Украины в том, что, "дескать, идет война".

Читайте также: