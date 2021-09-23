Не понравились названия: в Сумах пьяный мужчина разбил ювелирные магазины и банки

Не понравились названия: в Сумах пьяный мужчина разбил ювелирные магазины и банки

Хулиган признался, что ему не понравились их названия.

В Сумах пьяный горожанин устроил погром в нескольких ювелирных магазинах и банковских учреждениях. Дебошира задержали правоохранители.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

Вчера, 22 сентября, нетрезвый сумчанин разбил окна и двери в нескольких ювелирных магазинах и банковских учреждениях. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые начали разыскивать дебошира.

Уже утром оперативники установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель.

"Оказалось, что после распития спиртных напитков со своим товарищем, мужчина вышел на улицу и начал крушить окна и двери в ювелирных магазинах и банках, которые случались на его пути. А уже потом к нему присоединился и его друг. Вместе они разбили еще и шлагбаум в центре города и, расположенные рядом камеры видеонаблюдения", — сообщают в полиции.

Установлено, что мужчина накануне уже крушил магазины и банки. Свои действия злоумышленник объясняет тем, что ему не понравились их названия, поэтому и решил их разбить.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Харькове неизвестные разбили авто скорой, водитель которой вышел помочь бригаде вынести больного для госпитализации.

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