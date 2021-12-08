Не понравилось, как разворачивались: на Черкасщине мужчина избил водителя и разбил автомобиль скорой

Не понравилось, как разворачивались: на Черкасщине мужчина избил водителя и разбил автомобиль скорой

Медики вызвали полицию.

В селе Ивановка Черкасской области неадекватный мужчина напал на работников скорой помощи, возвращавшихся по вызову. Он избил водителя и разбил автомобиль медиков.

Об этом сообщили в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

В село медиков вызвал мужчина, у которого был приступ бронхиальной астмы. После оказания помощи фельдшер и водитель скорой помощи возвращались назад. Для этого им нужно было развернуться на сельской улице. Это не понравилось местному жителю. Он набросился на карету скорой, потому что медики разворачивались возле его дома.

Неадекват сначала избил водителя скорой, а затем разбил автомобиль. Он повредил электронику автомобиля, выломав внутреннюю систему управления стеклоочистителями и внешними световыми приборами автомобиля.

"Это произошло ночью, еще и дождь шел, ничего не видно было. Да, я разворачивался на улице, но я не заезжал во двор того мужчины. Почему он так отреагировал — мне не понятно. Пуговицы на одежде я пришью, а вот с электроникой автомобиля — все не так просто. Авто вышло из строя. Приезжаешь спасать человеку жизнь, а здесь из-за таких неадекватов и самому может понадобиться медицинская помощь", — говорит водитель.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Из-за действий неадекватного мужчины карета скорой больше не могла выезжать на вызов, поскольку автомобиль вышел из строя. Его ремонт обойдется в 6-7 тыс. грн.

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