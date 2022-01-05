Не понравилось поведение: в Мариуполе офицер разведки избивал и душил подчиненную

Не понравилось поведение: в Мариуполе офицер разведки избивал и душил подчиненную

Сейчас разведчик-агрессор находится на гауптвахте.

В Мариуполе взяли под стражу офицера отдела разведки, обвиняемого в избиении подчиненной. Сейчас он находится на гауптвахте.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере объединенных сил.

Мариупольская спецпрокуратура сообщила о подозрении старшему лейтенанту в избиении подчиненной (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Следствием установлено, что в одной из воинских частей Мариуполя офицер отдела разведки, раздраженный поведением подчиненной, схватил и душил за шею женщину — старшего матроса, а также бил ее по лицу и голове.

"3 января судом по ходатайству прокуратуры избран офицер безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток. Досудебное расследование осуществляется следователями 3 следственного отдела (с дислокацией в г. Мариуполь) Территориального управления ГБР, расположенном в г. Краматорск", - отметили в спецпрокуратуре.

Напомним, что в Токмаке Запорожской области в одном из городских кафе один из посетителей душил женщину на глазах у многочисленных свидетелей. Пострадавшая обратилась в полицию, но, по словам ее защитника, правоохранители решили не открывать уголовное производство.

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