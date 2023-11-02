Не понял, что работает на Россию: в Харькове осудили 19-летнего студента-айтишника

Парень не подозревал, что человек может быть с российской стороны.

19-летнего студента-айтишника Дмитрия Вдовиченко приговорили к 5,6 годам тюрьмы. Парень сфотографировал военкомат и автомобили рядом с ним в Харькове по просьбе неизвестного человека из Сети, обещавшего вознаграждение. Он утверждает, что не понял, что работает на Россию.

Об этом парень рассказал Владимиру Золкину, который берет интервью у российских пленных и украинцев, работавших на врага.

Парень из Краснограда Харьковской области хорошо разговаривает на украинском. По его словам, он вырос в полной семье, имеет дочь, гражданскую жену и средний уровень достатка.

“Я учился в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ) на втором курсе, на программиста. У него была активная социальная жизнь, был лидером многих команд, председателем совета старшеклассников района, участвовал во многих мероприятиях военно-патриотического характера”, — рассказывает бывший студент.

Его осудили по ст. 114 ч. 2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

“За то, что начал общаться с неизвестным мне лицом, попросившим сфотографировать военкомат. Я туда пошел, сфотографировал и был задержан сотрудниками СБУ”, — объяснил Дмитрий Вдовиченко.

По словам молодого человека, неизвестный предложил денежное вознаграждение, но сумма не обсуждалась. Он утверждает, что не подозревал, что человек может быть с российской стороны.

"Они просили также перечислить количество машин и наличие людей. Зачем именно – я не знаю. Это был октябрь прошлого года. У меня не было цели сдать информацию той стороне. Я вообще брал участие с самого начала полномасштабного вторжения в киберфронте, помогал нашим вооруженным силам донатами, стипендию сбрасывал", — утверждает парень.

Он говорит, что понял, к чему мог привести его поступок, только после того, как был задержан и ему было вручено подозрение. Парень отказался от обмена.

“Я люблю свою страну, хочу отсидеть здесь свой срок. Я не писал на обмен, потому что здесь моя семья. Я люблю Украину и на этом все”, — сказал парень.

Напомним, в Харьковской области задержали депутата-коллаборанта, который заправлял технику оккупантов.

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