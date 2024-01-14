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Не последний инцидент: эксперт порадовался прогнозом враждебных ракет, которые не долетают до Украины

Не последний инцидент: эксперт порадовался прогнозом враждебных ракет, которые не долетают до Украины

Ракета "Оникс" РФ

Российские железы будут падать на собственной территории все чаще.

Ракеты врага теряют свою точность. Это происходит благодаря работе наших средств РЭБ и санкций Запада.

Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский

Конечно, отмечает он, следует понимать, что мы имеем дело со страной-террористом, которая обходит санкции и учится в Иране или КНДР.

"Но все же мы понимаем, что противодействие существует и мы работаем в этом направлении. Говорить, что они (ракеты) стали лучше – это неправильно", – акцентирует Храпчинский.

Мы видим, что воздушная оборона Украины справляется: 97% ракет именно типа Х-101, Х-55 или Х-555 уничтожаются.

"Поэтому я уверен, что в дальнейшем мы еще будем видеть больше крылатых ракет, которые будут падать, не долетая до территории Украины, как это было недавно", – говорит эксперт.

Напомним, российская ракета, которую кафиры запустили по территории Украины, снова не долетела и упала на территории Краснодарского края.

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