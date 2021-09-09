Не поставил автомобиль на ручной тормоз: в Днепре грузовик въехал в жилой дом (видео)

Не поставил автомобиль на ручной тормоз: в Днепре грузовик въехал в жилой дом (видео)

От удара часть здания обвалилась внутрь двора.

В Днепре грузовой автомобиль врезался в жилой дом. В результате чего обрушилась часть здания.

Об этом передает "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось днем 9 сентября в поселка Мирное. По предварительной информации, водитель автомобиля "КАМАЗ" якобы не поставил грузовик на ручной тормоз, в результате чего он покатился вниз и врезался в дом.

Удар был такой силы, что часть здания вместе с крышей обвалилась. В инциденте никто не пострадал. На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Немовичи, водитель совершил смертельное ДТП и пытался скрыться с места.

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