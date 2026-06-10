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Не появляется бронь в «Резерве+»: что делать — ответили юристы
Юристы отметили, что оформление бронирования обычно происходит в течение 72 часов.
Некоторая категория украинцев может получить отсрочку от мобилизации, забронировав себя в «Резерве+», однако иногда оформление может затянуться по нескольким причинам.
Юристы портала Юристы.UA объяснили, почему не виден статус «забронированный».
Юрист Владислав Дерий ответил, что задержка в бронировании может затянуться по следующим причинам:
есть технические проблемы со стороны Действия;
Вы являетесь резервистом;
не синхронизировались данные между Реестром «Оберіг» и другими реестрами (например, ПФУ);
превышен предел забронированных работников.
Другой адвокат Юрий Айвазян отметил, что действительно могут быть проблемы, а именно задержки при бронировании в «Резерве+». Однако он успокоил: если нет отказа, то оснований для беспокойства нет. Юрист объяснил, что причины затягивания процесса может выяснить ответственное лицо на предприятии в ТЦК.
Также юрист Вячеслав Кирда добавил, что оформление обычно происходит в течение 72 часов.
Мобилизация в Украине — последние новости:
В Украине продолжается военное положение — оно продлено до 2 августа 2026 года. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. В частности, в Украине ужесточились проверки студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
И даже несмотря на законные основания для отсрочки, это не всегда гарантирует, что человека не мобилизуют по ошибке. Военная омбудсменка Решетилова отметила, что человек, мобилизованный вопреки закону, в конце концов все равно не будет служить — его либо уволят, либо он оставит службу самовольно.