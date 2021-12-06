"Не пойду туда, потому что тетя бьет": в Тернополе отец обвинил воспитательницу детсада в избиении 3-летнего сына

"Не пойду туда, потому что тетя бьет": в Тернополе отец обвинил воспитательницу детсада в избиении 3-летнего сына

Ребенок из-за инцидента начал ночью просыпаться и плакать.

В Тернополе мужчина обвинил воспитательницу одного из детсадов в избиении своего 3-летнего сына. По его словам, ребенок рассказал ему о насилии, а после того, как мужчина пришел в дошкольное учреждение, из-за жалоб воспитательницы его удалили из родительского чата.

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Об этом Александр Ширшин написал в Facebook.

По словам мужчины, его 3-летний сын вернулся из детского сада с красной рукой, когда он спросил, что произошло, тот сказал, что его ударила воспитательница. Тогда отец пообщался с женщиной и она заверила его, что не избивала ребенка, а просто случайно нажала на руку, из-за чего та покраснела.

Однако уже через несколько дней сын Александра Ширшина снова стал подавленным и испуганным.

"Начал по любому поводу плакать, хотя такого никогда не было, и капризничать. После нескольких недель дома, снова более-менее начал приходить к себе. Пошел в садик, однако через несколько дней начал справлять нужду в штаны, а не на горшок. Просился постоянно к маме на руки. Ночью просыпался и в слезах звал маму. Побыв снова две недели дома, спрашиваем, идет ли он в садик. Ответ был отрицательный. Сказал, что "тетя бьет". Когда я спросил как, то сказал, что в ногу бьет и показал рукой как и куда. Напомню, что ребенку 3 года и он никогда не обманывал", — говорит мужчина.

Когда отец ребенка пришел в детсад, чтобы выяснить ситуацию, воспитательница написала в родительский чат, пожаловавшись на то, что мужчина без причин пристает к ней и срывает воспитательный процесс. Впоследствии мужчину удалили из этого чата.

Руководство детсада пообещало выяснить обстоятельства происшествия, убеждая мужчину, что его сын просто все придумал.

В комментарии изданию teren.in.ua в Тернопольском городском управлении образования рассказали, что об инциденте узнали из соцсетей. Там заверили, что руководительница управления Ольга Похиляк уже пообщалась с руководством детсада и отцом 3-летнего мальчика.

"Мы готовим проект приказа о проведении служебной проверки по фактам, о которых отец сообщил в соцсети", — сказала начальница отдела дошкольного, среднего и внешкольного мира управления образования Тернопольского горсовета Ирина Сум.

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