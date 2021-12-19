"Не приезжайте в Россию": скандальная экс-преподавательница из Киева после побега пожаловалась на травлю в РФ

"Не приезжайте в Россию": скандальная экс-преподавательница из Киева после побега пожаловалась на травлю в РФ

Бильченко не берут на работу по специальности и запрещают заниматься творческой деятельностью. Кто именно это запрещает, сторонница "русского мира" не уточнила.

Скандальная экс-преподавательница Киевского педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, называвшая Украину "лимфоузлом в теле Америки" и выехавшая в РФ, пожаловалась на травлю от россиян.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Бильченко сетует, что не выдержит "второй волны травли". Ее не берут на работу по специальности и запрещают заниматься творческой деятельностью. Кто именно это запрещает, сторонница "русского мира" не уточнила.

"Я не могу им сказать, что меня не только преподавать не берут, мне запрещают дышать. Наказуемо напоминать, что я была доктором наук. Что я вообще-то — профессор, учёный", — говорит экс-преподавательница.

Кроме того, ее начали запугивать. Бильченко жалуется, что ей запретили "делать все" — выступать со своми лекциями и стихами, писать, говорить.

"Выход: голодная смерть или работать на грубой физической работе", — размышляет любительница "русского мира".

Бильченко отмечает, что вернуться в Украину ей некуда, ведь свой дом она продала.

"Дома близкий человек считает, что все решит бан моих гонителей. Он не видел, как в России срывали мне все выступления, он не понимает, каково это: прятаться постоянно, потеряв предназначение учителя и поэта. Я никогда не видела столько уничтожительной людской ненависти, мне это чуждо, я могу в ответ только умереть. Наверно, они хотят, чтобы я сказала: "Украинцы, не кайтесь и не возвращайтесь. Россия не прощает своих детей". А я не могу этого сказать… Ты должен искупить смертью все: и ошибки, и грехи, и подвиги. Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда, да…", — пишет экс-преподавательница.

Напомним, что скандал с Евгенией Бильченко, которая была преподавателем Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова возник в начале 2021 года из-за ее высказывания о переходе сферы обслуживания в Украине на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину "лимфоузлом на теле американской колонии".

Вскоре ее уволили с работы.