Не пришел в ТЦК, потому что пас коров: жителя Волыни осудили за уклонение от мобилизации

В Волынской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК и СП, объяснив это тем, что пас коров.

Об этом сообщает издание "Волинські новини".

В материалах дела, которое рассматривали в Ратновском райсуде, говорится, что житель Волыни Сергей А. 15 сентября получил лично в руки повестку в военкомат. Однако в указанный день мужчина не пришел в место сбора призывников.

На судебном заседании мужчина раскаялся в своем поступке. Он объяснил, что не явился в ТЦК, потому что в указанный день пас коров.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к трем годам заключения. В то же время суд учел раскаяние обвиняемого и освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, на Тернопольщине за уклонение от мобилизации к трем годам заключения был осужден мужчина, который объяснил, что не пришел в военкомат, потому что видел подготовку военных и побоялся.

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